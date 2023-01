2023. aasta alguses jõustub rida olulisi muudatusi

„Möödunud aasta oli justiitsministeeriumis väga toimekas. Seoses valitsuse vahetumisega tuli asuda tööle uue valitsuse poolt seatud eesmärkidega, kuid samas jätkata ka juba varasemalt töös olnud teemadega. Mitmed aasta jooksul välja töötatud eelnõud on praeguseks vastu võetud, osad on veel menetluses ja jõustuvad 2023. aasta jooksul,“ rääkis justiitsminister Lea Danilson- Järg ja lisas: „2022. aastal tegelesime aktiivselt kogu õiguskaare digiteerimisega, et muuta tööprotsessid kiiremaks ja sujuvamaks. Õnnestus käiku anda kättetoimetamisportaal, et tähitud kirjad võiksid jääda minevikku. Lisaks käivitasime päringusüsteemi lastega töötavate isikute tausta kontrollimiseks. Laste kaitsmiseks tõusis ka seksuaalse enesemääramise eapiir seniselt 14 aastalt 16-le, mis oli pikka aega murekohaks. Veel on oluline välja tuua äriregistri tasude kaotamine 2022. aasta oktoobrist, mis tähendab, et äriregistri info on nüüd kõigile kättesaadav ja muudab meie ärikeskkonda läbipaistvamaks ja usaldusväärsemaks,“ ütles justiitsminister Lea Danilson-Järg võttes kokku seni tehtut.