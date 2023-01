1. jalaväebrigaad ja jõustruktuuride esindajad tähistavad Narvas Vabadussõja relvarahu 103. aastapäeva

„Narva on eriline linn - siit algas ja siin lõppes Vabadussõda, siin kehtestati 103 aastat tagasi kolmandal jaanuaril relvarahu. Rahuprotsess andis noorele riigile ja ka Narvale kaks aastakümmet rahuaega. Ainult kaks aastakümmet. Aastal 2023 oskame me rahu rohkem hinnata kui kunagi varem. Seepärast on Peetri platsi tseremoonia oluline mitte ainult Narvale vaid kogu Eestile,” ütles Narva linnapea Katri Raik.

1. jalaväebrigaadi ülem kolonel Andrus Merilo ütles, et traditsiooniline relvarahu tähistamine Narvas on austusavaldus toonastele riigikaitsjatele ning Narva linnale, mis oli pärast Vabadussõda 1. jalaväerügemendi kodulinn: „Relvade vaikimine ja sellele järgnenud Eesti võidu ametlik vormistamine tõestas, et kaitse õnnestumine ei sõltu sõdurite arvust ega ka sõjarelvade numbritest. Eesti riigi kaitsjate ühtsus, usk, tahe ja valmidus oma kodumaa ja siin elavate inimeste nimel ennastohverdavalt võidelda viis meie kodumaa iseseisvumiseni. See põhimõte kehtib ka täna. Seda tõestavad Ukraina riigikaitsjad ja vajadusel on seda valmis kinnitama ka Eesti kaitseväelased, kaitseliitlased, jõustruktuuride esindajad ja iga Eestit armastav inimene.”