2023 on Eestis sauna-aasta

Sauna-aasta kodulehekülg on www.sauna2023.ee, kus on üle 140 sauna ja 21 erinevat saunatüüpi ning osalisi järjest lisandub.

Traditsioone austav sauna-aasta on ellu kutsutud, et edendada, propageerida tervislikku ja sotsiaalset saunakultuuri. Levitada saunatarkust ja -tavasid. Õhutada saunateadust, saunaloo uurimist ja tutvustamist. Aasta jooksul on ilmumas raamatuid ning teada on ka vähemalt üks dokumentaalfilm - Savvusanna sõsarad.

Sauna-aasta raames toimuvad saunateemalised loengud ja arutelud nii kodu- kui välismaiste saunaentusiastide poolt, loome võimaluse käia saunas virtuaalselt, räägime EAS ja Kredex Ühendasutuse turismiosakonna abil välisajakirjanike, reisikorraldajate ja turismiproffidega, ning koostöös ettevõttega Touringery loome jagatud saunakogemuse võimaluse - osta üksikpiletina osalus mõnest saunateenusest, nii nagu täna on see võimalus avalikus saunas.

„Viskame rõõmuga koos Eestiga sauna-aasta tähistamiseks leili ning kutsume ülesse üheskoos tähistama ka Soomes ja Rootsis ülipopulaarset saunapäeva, mis toimub igal aastal juuni teisel laupäeval. See on Soomes lausa nii suur püha, et on olnud arutelud saunapäeva lisamisest riiklike tähtpäevade nimistusse“ ütles Ülemaailmse Sauna Assotsiatsiooni (ISA) president Risto Elomaa.

Maalehe päringul ning Ehitusregistri andmetel on Eestis ~100 100 sauna. Seega keskmiselt on Eestimaal ühe sauna kohta 13,3 elanikku. Kõige enam on saunasid Harjumaal, kokku 47 700, järgnevad Tartumaa 16 000 ja Pärnumaa 8 600 saunaga. Saun on olnud eestlaste põhiõigus. Lisaks traditsioonilisele saunatamisele kutsume kõiki eestimaalasi sauna-aasta ajal kasvõi üks kord osa saama juhendatud saunateenusest, kus saunameister viib läbi oma perekonna pärimusest ja kommetest lähtuvalt saunasessiooni. Saunameistrite loetelu, mis samuti ajas täieneb, on leitav kodulehelt. Eestit väisavatel külalistel soovitame aga läbi saunaelamuse saada tunnetuslik kogemus eestlaseks olemisest - olgu see siis mõnes avalikus- või turismiettevõttes broneeritud saunas.