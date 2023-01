Uusaastaööl avastati kraavist joobes mees ja tema auto

Kesk-Eesti politseijaoskonna patrullijuht Alar Smirnov ütles, et Järvamaal sai politsei väljakutseid peamiselt joobes inimestega seoses, kelle vahel oli tekkinud konflikt või anti teada joobes inimestest, kes tahtsid istuda sõiduki rooli. "Näiteks 1. jaanuari öösel kella 3 ajal teatati, et Türi-Alliku külas on joobes mees auto juures ja auto on kraavis," selgitas ta. "Politsei tuvastas, et mees oli joobetunnustega, kuid sõiduki roolis mees politseipatrulli kohale jõudes ei olnud. Vältimaks võimalust, et mees auto rooli istuda võiks, võttis politsei sõiduki võtmed hoiule."