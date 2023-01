Ellex Raidla Tehinguradar 2022: tehingud toimuvad, kuid horisont on udune

Kinnisvaratehingute valdkonnas algas aasta suure aktiivsusega ning tundus, et mitmeski mõttes rekordiline 2021. tehingute aasta saab veelkord ületatud. 2022. aasta kujunes siiski keeruliseks, kuid mitte ainuüksi Ukrainas alanud sõja tõttu. „Kinnisvarasektoris on tehinguturu aeglustumise põhjused pigem kaudsed või meile varasemalt tuttavad, mida Ukraina sõda on lihtsalt võimendanud,“ rääkis Ellex Raidla partner Martin Käerdi.

Risto Vahimetsa sõnul on maailma suurte analüüsimajade hinnangul inflatsioon oma tipu ära teinud. Energiakriisile nähakse lahendusi juba pärast käimasolevat talve. Suuremateks muutujateks on endiselt Venemaa sõda Ukrainas ja globaalse majanduslanguse oht.

„Viimase osas julgeksin ühineda nendega, kes ennustavad lühikest ent teravat langust. Põhilise argumendina kuuleb seda, et erinevad pensioni- ja muud fondid on endiselt raha pungil täis ja inflatsioonikeskkonnas ei kannata kaua rahapaja otsas oodata. Seda enam, et suures plaanis on nende töö investeerida,“ ütles Vahimets.