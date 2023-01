Tulevikutrendid: maksesüsteemide areng muudab turismisektori müügikanaleid

„Vajalik on teenusepakkujaga tehniline liidestus. Nii pakume me näiteks valmis mooduleid enamlevinud e-poe platvormidele nagu WooCommerce, Magento 2, PrestaShop, jne. Juhul kui kaupmehe e-pood on loodud aga rätseplahendusena, siis tuleb teha API integratsioon. Kui kaupmees kasutab mõnda eespool mainitud platvormi, siis nendega liidestamine on võimalik ära teha 1 päevaga ning sellega saab hakkama ka IT teadmisi omamata. Erilahendusega API integratsiooni tegemine on aga natuke keerulisem ning siin on vaja kindlasti kaasata tehniliste oskustega IT spetsialist,“ kirjeldas Haak ostuteekonna ülesehitamist.

Haak lisas, et e-poodides oste tehes on oluline veenduda, et veebileht on turvaline ning kaupu müüb legitiimne ettevõte. E-poe veebilehel peab kindlasti olema järgmine teave: ettevõtte kontaktandmed nagu firma täielik nimi, registrikood, postiaadress, asukoha riik, e-posti aadress ja kontakttelefon. Samuti on oluline ostuprotsessi kirjeldus ja tingimused,

kaupade ja teenuste tarne- ja tagastamistingimused ning kauba garantiitingimused nagu ümbervahetamise ja tagastamise kord.

„E-poe turvalisust kontrollivad ka pangad, nii et kui veebilehel maksma minnes on näha, et makselahenduse pakkuja on SEB pank või mõni teine suurpank, siis võib veenduda, et tegu on korraliku kaupmehega,“ rõhutas Haak.

Ostjatele e-ostude tegemisel kindlustunde tagamiseks annab ka Eesti E-kaubanduse Liit kriteeriumitele vastavatele e-poodidele välja „Turvalise ostukoha“ usaldusmärgist.

Tarbijate ootused suunavad trende

Nii Haak kui ka Aaslaid hindavad, et paralleelselt e-kaubanduse osakaalu ja tähtsuse kasvuga peavad nii e-ostukeskkonnad kui ka sealsed makselahendused muutuma nii nagu muutuvad tarbijate ootused teenusepakkujatele. „Pidevalt peab end utsitama tulema välja oma mugavustsoonist ja kui tundub, et kõik juba toimib, mõelda üks või mitu sammu jälle ette. Kuhu liigub järgmine generatsioon? Milliseid kanaleid nad kasutavad? Kuidas nad tahavad suhelda? Tuleb olla seal, kus on su tänased ja homsed kliendid.“