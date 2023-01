Eesti on tänavu Balti koostöö eesistuja

Välisminister Urmas Reinsalu ütles, et eesistujana on Eesti prioriteedid jätkuv toetus Ukrainale, piirkonna julgeolek ja kaitse ning energiajulgeolek ja varustuskindlus. „Eelmine aasta oli murranguline ja Venemaa laiaulatuslik sõda Ukraina vastu muutis kardinaalselt kogu Euroopa julgeolekuolukorda. Seepärast keskendume tänavu sellele, et tugevdada nii Eesti kui ka kogu regiooni julgeolekut, tagada oma inimeste toimetulek energiakriisis ja jätkata üheskoos kõiki jõupingutusi, et aidata Ukrainal sõda võita. Viimane aasta näitas, et koos oleme tugevad ning olen veendunud, et Balti riikide koostöö ühiste eesmärkide saavutamiseks jätkub sel aastal sama tõhusalt,“ sõnas Reinsalu.