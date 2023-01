22 aasta jooksul on PRIA välja maksnud üle 5 miljardi euro toetusi

PRIA peadirektor Jaan Kallas ütleb: „Oleme jõudnud uude programmperioodi, PRIAl on uus arengukava – liigume uude toetuste maailma. Rõõm on tõdeda, et maal elavate inimeste toetamine jätkub, aga veelgi suurem rõõm on öelda, et tulevikus muutub toetuste taotlemine maaelu arendajate jaoks lihtsamaks ning teadmuspõhiseks. Tulevikus põhinevad toetused olemasolevate andmete põhjal tehtavatel tarkadel otsustel ning toetuste taotlemine muutub võimalikult suurel määral automatiseerituks. Juba 2022. aastal toimus esimene sündmuspõhine taotlusvoor ning sellest aastast hakkame otsetoetuste puhul rakendama pinnaseiret. Kõik need on sammud lihtsama toetussüsteemi poole.“