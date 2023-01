Paide saab endale salatikohviku

Kohviku peremees Kaido Lepik selgitas, et selle nädala kolmapäevast hakkab kohvikus olema salatibaar. Salatisse sobivaid komponente on valikus enam kui 30. „See tähendab, et inimene saab koostöös teenindajaga koostada endale ise meelepärase salati,” sõnas ta. „Alumiselt korruselt saab salatikarpi valida ühe toote, olgu selleks kas kala või kana. Teiselt korruselt võib valida kolm valikut, seentest ja paprikast, kurkide ja sibulani. Kolmandalt korruselt tulevad seemned ja neljandas valikuringis on omale meeldiv kaste.”