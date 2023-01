Öösel on pilves ilm. Sajab vihma ja lörtsi, mandri kesk- ja põhjapoolses osas ka lund, sadu on intensiivne, paiguti tuiskab. Kohati sajab ka jäävihma ja on jäidet! Tuul pöördub kagust itta ja kirdesse, saartel põhjakaarde 4-10, rannikul ja Kirde-Eestis puhanguti kuni 15 m/s, Liivi lahe ääres ja mandri lõunaservas tugevneb edela- ja läänetuul 9-15, puhanguti kuni 20 m/s. Õhutemperatuur on Põhja-Eestis vahemikus -2 kuni +1, lõuna pool 0 kuni +6 kraadi Liiklustingimused on halvad!