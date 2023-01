Jahimehed said huntide küttimiseks lisalube

Esialgu andis keskkonnaamet Järva ohjamisalalale huntide küttimiseks kaheksa luba, mis on juba ära kasutatud. Järvamaa jahindusklubi tegevjuhi Lauri Ellrami hinnangul on 16 luba Järva ohjamisalale rahuldav limiit. Võrreldes eelmiste aastatega on Järvamaal huntide arvukus suurenenud.