Tugev lumesadu on põhjustanud ulatuslikud elektrikatkestused

​Täna, 03. jaanuari öösel hakkas sadama rasket lund ja Kesk-Eestist alates põhja poole on lumesadu väga intensiivne ning on põhjustanud mitmel pool Eestis elektrikatkestusi. Kõige ulatuslikumad rikked on Harjumaal, kus on hommikuse seisuga elektrita ca 2600 klienti. Pea 2000 inimest on elektrita ka Järvamaal.