Ministri lubadus: Kodude tuleohutusprojekt jätkub

„2018. aastast oleme kohalike omavalitsuste ja päästeameti koostöös teinud tuleohutumaks tuhandeid kodusid üle Eesti. Mul on rõõm teatada, et see koostöö saab jätkuda ka 2023. aastal. Riigieelarves on selleks 1 miljon eurot aastas ja seda vähemalt 2026. aastani,” märkis siseminister Läänemets pöördumises vallavanematele ja linnapeadele.