Peatreener loodab heale stardile hooaja alguses

“Pärast paari esimest treeningnädalat saame täpsemalt rääkida sellest, millist nägu meeskonda me voolida tahame,” lisas ta. “Tulemas on mõned tähtsad koosolekud, kus juhatuse poolt määratud eesmärgid mängijatele edasi anname. Selge on see, et vähemaga kui möödunud aastal saavutatu me leppida ei taha. Igas aspektis on arenguruumi. Peame muutuma vihasemaks, jõulisemaks ja laskma endale vähem väravaid lüüa. Kas peame rohkem väravaid lööma … Kokkuvõttes kogunes neid mullu hooaja peale ikkagi päris palju, aga võistkondlik kaitsemäng ja jõuline tegutsemine ilma pallita on peamised märksõnad ja nende kallal jaanuaris-veebruaris vaeva näemegi.”