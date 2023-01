Paide linna avalikku kuvandit kujundava ametniku otsinguil ei jõutud kuhugi

Töökuulutuses oli kirjas, et avalike suhete spetsialisti kõige olulisem ülesanne on kujundada Paide linna nägu nii neile, kes elavad Paides ja Järvamaal, kui neile, kes elavad mujal, olgu siis Eestis, Euroopas või maailmas. Avalike suhete peaspetsialisti peamisteks ülesanneteks on Paide linna meediasuhtluse korraldamine (sh sündmuste jäädvustamine), avalikkuse informeerimine volikogu ja valitsuse tegevusest, raadiosaadete ettevalmistamine ja läbiviimine, linnalehe toimetamine ja levitamise korraldamine, kodulehe haldamine ja pidev aktualiseerimine.