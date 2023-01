Vedrukeppide treeningud võivad jalust rabada

Toomas Kõiv (paremal) on vedrukeppide ja nendel tehtavate treeningutega tegelenud juba kuus aastat ning jaganud õpetussõnu paljudes kohtades üle Eesti.

Seda, et vedrukeppid esmaproovijad saavad enamasti suure üllatuse osaliseks, teavad ammu nii toote maaletooja kui ka nende keppide kasutajad. Paidelased seda veel ei tea, kuid neil on kohe-kohe see võimalus.