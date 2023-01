Järvamaa kultuuripreemiate kandidaatide esitamise tähtaeg kukub. Esitatud on just nii palju kandidaate

Omavalitsuste liidu juhiabi Helje Metsa sõnul on tänaseks esitatud ainult üks kandidaat ja seda kultuurihoidja kategoorias. „Kutsume inimesi aktiivsemalt üles Järvamaa kultuuritegijaid märkama. Samas on juba üsna tavapärane, et suurem hulk ettepanekuid saabub vahetult enne tähtaega,” sõnas Mets.