Türi õpetajad näitasid head võrkpalli taset

Türi põhikooli kehalise kasvatuse õpetaja Liisa Gritšenko ütles, et mängisid kaasa kolmandas liigas, sest see on ettenähtud esmakordselt osalevatele koolidele. Kolmandas liigas mängis kokku 12 võistkonda, kes jagunesid algul nelja alagruppi. "Kuigi võistluste esimeses kohtumises kaotasime kohe esimese geimi Maarjamaa hariduskolleegiumile, siis järgmised kaks võitsime ning kogu mängu seega 2:1;" selgitas ta.