Lillepood avas uksed uues paigas

H&H Lilled omanik Reelika Klettenberg ütles, et jõudis end eilsega uutes ruumides sisse seada. Uus pood asub nüüd Kuma Foto kaupluse taga majakeses, kus varem tegutses rullmassaaž. «Jah, siin on palju vähem ruumi ja kitsam, aga samas on kaubad nüüd kompaktsemalt välja pandud ning inimestele ehk isegi paremini märgatavad,» lausus ta.