Kevadpealinna lisandus püstijalakohvik

Tõsi, mõnusalt laua ääres istuda ja tassist aromaatset rüübet nautida ning selle kõrvale koogitükkigi ampsata uues kohvikus ei saa, sest see on välitingimustes asuv kohviautomaat.

Kohvi-, aga ka kakaojookide valik on automaadis omajagu suur ja sooja joogi saab sealt topsiga kaasa osta. See on OÜle Coffee Address kuuluv Lavazza kohviautomaat, mis on paigaldatud Türi turuplatsi värava kõrvale. Samasuguseid automaate on kevadest Paides juba kaks: üks E-Piima spordihalli kõrval ja teine kunstmurustaadioni juures. Lavazza kohviautomaatides maksab tops kuuma jooki vastavalt valitud suurusele euro või poolteist. Maksta saab ka kaardiga.