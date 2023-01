Leevike – sirelioksalt ja umbrohupuhmast jõulukaardile

Eestis ja Soomes on leevike jõulupostkaartide populaarseim linnuliik. Nii joonistustel kui ka fotodel on kujutatud enamasti punasepugulist isaslindu, samas kui pruunikashallika sulekuuega emaleevikesele ei jätku peaaegu kunagi tähelepanu. Haruharva satub ta koos kireva isasega ühele pildile. Tagasihoidlik välimus ei köida vaataja pilku, punane värv on silmatorkav ja sel on sümboolsem tähendus.