Rahvamaja loovutab koha kaubandushoonele

Paide vana rahvamaja, kus tegutses sanitaartehnikakauplus El-San, läheb uue aasta alguses lammutusele. Et paidelastele olulise tähendusega maja vähemalt osaliselt oma elu jätkaks, kuulutas sanitaartehnikakauplust pidanud ette­võtja Aare Kalvik eelmise aastal lõpul, et huvilistel on võimalus enne lammutust soetada endale palke, voodrilaudu, plast­aknaid, väli- ja siseuksi ning heas korras laminaatparketti.