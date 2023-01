Paide sportlast saab valida aasta naisvõimlejaks

Kati spordiklubi treener Katrin Kaasiku sõnul on tavaliselt iluvõimlejatega raske konkureerida, sest nende tase on kõrge ning neil on ette näidata tulemused nii Euroopa kui maailma mainekamatelt tiitlivõistlustelt. "Eelmisel aastal jõudis ka Krete Kaasik esmakordselt täiskasvanute arvestuses nii maailma kui Euroopa meistrivõistlustele ning esindas seal Eestit heade tulemustega. Kuldmedalid on tal ette näidata ka Eesti meistrivõistlustelt," selgitas ta.