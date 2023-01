Kirna tulbiväljade lugu on maailma kuue parima hulgas

Järvamaa kuulub maailma roheliste sihtkohtade hulka juba paar aastat. Visit Järva saatis eelmisel kevadel Kirna mõisa tulbiväljade saamisloo Green Destinations Story Awards TOP100 kogukonna menukite konkursile ning sai värske teate, et see edulugu on nomineeritud oma kategoorias maailma kuue parima hulka. Täpne järjestus hõigatakse välja turismimessil ITB 2023 Berliinis märtsis.