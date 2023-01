Sotsiaaldemokraatide Järva- ja Viljandimaa nimekirja juhib Lauri Läänemets

Lauri Läänemets ütles, et Riigikogu valimiste peamine teema on kindlasti inimeste elujärg ning tohutu hinnatõusu ja ebakindla majanduse mõju meie inimestele ja ettevõtetele. “Peamine küsimus on, kuidas hoida ära ettevõtete laostumised ja perede vaesumine ning hoopis säilitada ja tagada inimestele palgakasv, mis nende elujärje taas hinnatõusule järele aitaks,” ütles Läänemets.

Ta lisas, et sealjuures on oluline, et suudaksime pakkuda kõigile võrdseid võimalusi ning et oma otsustega ei taastoodetaks juba niigi süvenevat ebavõrdsust. “Eesti julgeoleku alus on inimesed, kes riigist hoolivad ja sellest lugu peavad, julgeolek on aga sidus ühiskond ning inimeste toimetulek, mis tähendab paratamatult, et parempoolne nähtamatu käe juhitud ning abituseni õhukeseks tõhustatud riigi aeg on möödas.”