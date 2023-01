Paide spordijuht sai neljanda töökoha

Virumaa Teataja kirjutab, et Lääne-Virumaa Spordiliidu juhatuse senine esimees Ainar Sepnik esitas 29. detsembril avalduse, et kohalt tagasi astuda. Juhatus rahuldas selle ja valis uueks esimeheks Paide spordikeskuse juhi Erich Petrovits, kes juhtis liitu ka aastatel 2018–2020.

Sisuliselt ei muutu spordiliidu töös midagi. Igapäevatööd juhib endiselt peasekretär Kadri Viigipuu-Joorits. "Nüüd on meil seitsmeliikmeline juhatus," sõnas Petrovits ja lisas, et suve alguses on korraline üldkoosolek, kus tuleb plaaniline uue juhatuse valimine.