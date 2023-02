Mullu kevadel jõudsid Türi vallamajast politseinikeni ärevad teated, et hoones on verbaalselt agressiivselt ja ebasobivalt käituv meesterahvas, kes ei allu töötajate palvele rahuneda. Sündmusele reageerisid nii kiirabi kui ka politsei.

Selgus, et meeltesegadus oli tabanud Türil elavat meest, kes on juba mõnda aega kogukonda oma käitumisega hirmu all hoidnud. Viimati viisid politseinikud sama mehe Türilt käed raudus minema 2020. aasta oktoobris, kui ta vehkis tänaval noaga.