Paide teatri kunstiline juht Mariliis Peterson: usun, et leiame õiged inimesed

Teatri kunstilise juhi Mariliis Petersoni sõnul on oodatud kandideerima inimesed, kelle jaoks on oluline kogukond ning kes soovivad panustada Paide linna. "Huvilisi on. Usun, et leiame õiged inimesed", on Peterson lootusrikas. "Et kandidaadid peavad saatma meile ka kirjatöid, on mõistetav, kui enamik ameteist huvitatuid saadab oma avalduse viimastel päevadel. Ka pole just tavaline, et üks teater otsib dramaturgi avaliku konkursiga. Olgu see Paide teatri uue peatüki esimene eksperiment," rääkis ta ning mainis, et dramaturgi otsib teater ka inglise keelt kõnelevate inimeste seast. "Mine tea, ehk leiame just nii sobiva inimese."