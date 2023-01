"Vallalise kaunitari" saates tuntuks saanud Kaspar Rooni vabastas autorataste alt päästetud händkaku

Eesti metsloomaühingu juhatuse liige Virge Võsujalg ütles, et Rooni on ühingule vabatahtlikult abi pakkunud ennekõike transpordi osas, sest liigub sageli autoga Tallinna ja Türi vahel. "Kui mõne looma või linnu transportimine ühildub tema sõidugraafikuga, on ta alati lahkelt meile appi tulnud," sõnas ta.