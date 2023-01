Kui hobi mahub läbi sõrmuse

Mõista, mõista mis see on: suudab katta õlad ja pea, kuid mahub läbi sõrmuse.Eesti käsitöö ja kultuurilooga kursis olevad inimesed teavad ilmeksimatult, et see on Haapsalu sall. Ese, mida meie mail peetakse peenimaks näputööks ning mille ees paljud meisterkudujadki aukartust tunnevad. Kristina Such on üks väheseid järvalasi, kes on valmis kudunud 11 Haapsalu salli ning plaanib neid teha veel ja veel.