Peagi saavad eraisikud taotleda vee- ja kanalisatsioonitaristu rajamiseks toetust

Toetus on mõeldud elanikele, kelle majapidamine asub keskkonnaministri poolt kinnitatud reoveekogumisalal, kuid kes ei ole ühisveevärgi või -kanalisatsiooniga ühel või teisel põhjusel liitunud. Toetuse eesmärgiks on tagada inimestele kvaliteedinõuetele vastav joogivesi ning reovee nõuetekohane kokku kogumine ja puhastamine.

„Vooru eelarvest tulenevalt saame sel korral vastu võtta hinnanguliselt 300 taotlust. Tegemist on Euroopa Liidu struktuuritoetuste perioodi 2014-2020 teistest projektidest vabanenud rahaga, millest paljud on tehtud kas odavamalt või on mingil põhjusel projekt jäänud tegemata,“ sõnas KIKi elurikkuse ja kliima valdkonnajuht Kai Eisenberg.