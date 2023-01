Hakatakse kavandama kogu Eesti ruumilist tulevikku aastani 2050

Riigihalduse ministri Riina Solmani sõnul on uut üleriigilist planeeringut vaja, kuna eelmise planeeringu „Eesti 2030+“ kehtestamisest on möödas 10 aastat ja selle tegevuskava on suures osas täidetud. „See on järjekorras kolmas üleriigiline planeering, mis suunab kogu riigi ruumiloomet üsna pikalt. Näiteks määras eelmine üleriigiline planeering ühe objektina ära Rail Baltica raudtee,“ nimetas Solman.