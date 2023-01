Galerii: Vodja rahvamatkal osalejad asusid teele

Päev algas kell 10 Vodja kooli juures lahingu mälestusmärgi juures lühikese koosviibimise ja lillede asetamisega mälestusmärgi juurde. Seejärel suunduti viieteistkümne kilomeetrisele jalgsiretkele, mis läbib nii vaheldusrikast maastikku kui Järvamaa selles kandis üldse on võimalik - maantee, põld, mets, külavahetee. Läbimine peaks võtma aega umbes 4-5 tundi.

Rahvamatk toimub tänavu viiendat korda ning on tulnud selleks, et jääda. Rahvamatkale oodati kõiki huvilisi. Matka üks korraldajatest, Vodja kooli ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja Indrek Kuuse ütlust mööda on matk üks osa ka kooli programmist.