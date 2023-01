Loomakaitsjad panevad südamele: veelinde toites võib neile karuteene teha

Kui inimene sekkub linnu loomulikesse rändeharjumustesse ja tekitab lisatoidu pakkumisega tunde, et toitu jagub, võib see linnule saatuslikuks saada.

Lisaks rändeharjumuste rikkumisele, mõjub veelinnule halvasti ka inimese poolt kõige sagedamini pakutav toit – sai. Taimetoiduline luik sööb erinevate veetaimede varsi ja juuri; sinikael-partide toidulauale lisanduvad veeputukad ja limused. Süsivesikute rikas, aga vitamiinivaene sai ei paku veelinnule eluks vajalikke aineid ning võib põhjustada tõsiseid seedehädasid. Kui kuidagi ei saa veelindu toitmata jätta, tuleks pakkuda linnule värsket salatit või juurvilju, ent ka see võiks pigem olla erand kui harjumus.

Kui tõesti on veendumus, et veelind on hädas ja vajab inimese abi, tuleks helistda riigiinfo telefonile 1247.