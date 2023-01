Põllumajandus-Kaubanduskoja uueks juhiks sai Ants Noot

Noot kinnitas, et põllumajandusvaldkonna suureks teemaks võibki lugeda rohepöördega seotud väljakutseid. „Eesti on teadupärast võtnud kohustuse maa- ja metsakasutuse valdkonnas (LULUCF) saavutada täiendav 2,5 mln tonni suurune süsiniku sidumise eesmärk aastaks 2030. Eesmärk on küll teada, aga mil viisil see eesmärk saavutatakse, on ebaselge. Rakendusmeetmeid välja töötades on ülioluline, et ei kannataks põllumajanduse ja toidutootmise konkurentsivõime ja seeläbi ka Eesti toidujulgeolek, “ selgitas Noot. „Eesti toidutööstussektoris on tehtud häid investeeringuid ja meil toodetud toit on kvaliteetne ja tegevus keskkonnasõbralik. Meil on kohustus hoida kodumaise toiduga varustatuse taset ja osades valdkondades seda veelgi tõsta,“ avaldas ta.