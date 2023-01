Köögist tulevad praksuvad helid avaldasid hirmsa tõe: Tulekeeled noolisid juba elumaja

“Õnnetused ei hüüa tulles ja juhtuvad erinevate asjaolude halva kokkusattumise tulemusel. Seetõttu on südamerahu huvides mõistlik kõigil koju paigaldada nutikas andur, mis edastab tulekahju korral häiresignaali päästjatele. Tulekahjude puhul on kiire reageerimine väga oluline,” selgitas G4Si kommunikatsioonijuht Maxim Tuul.

Möödunud nädalal aitas nutikas andur tekkinud tulekahju puhul hullema ära hoida Harjumaal paiknevas eramus. Andur registreeris tulehäired, millele reageerinud patrullekipaaž nägi kohale jõudes, et majas on tulekahju. Akendest oli näha suitsu ja leeke põrandal. Peagi saabunud omaniku abiga pääses patrull eramusse sisse ja tulekustutiga suudeti tulekahju kustutada. Omaniku sõnul käisid päeval ehitajad, kes valmistasid materjali kamina jaoks ja lõikasid kive. Võimalik, et töö käigus säde lendas kaugemale ja pani puitpõranda põlema. Kohale tulnud Päästeamet nägi oma seadmetega, et seinte sees on veel soojust ja hakkas hoonet üle kontrollima ning võimalikku ohtu likvideerima.