Järva malev alustab taas meedikute koolitamist

„Peale pikka pausi, kui Järva malevas sai jaosanitari kursusi korraldatud, tuli eelmine aasta sõber Janis ideega taas alustada kursuse korraldamist. Päev või kaks hiljem vestlusel malevapealikuga tuli välja, et on vajadus sõjaaja ametikohtadele jaosanitare. Kolmandaks kursuslaste vaates saavad nemad sanitari teadmisi ja oskusi omandada kodumalevas, raiskamata aega maakonnast välja sõitmisega. Nii need otsad sai kokku viidud ja alustab juba viies kursus,“ lisas kursuse ülema abi Türi üksikkompanii tegevliige vanemseersant Urmas Piigert.

Järva malev on samasisulisi kursusi korraldanud neljal korral. Esimene toimus 2008. aastal. Seekordne siis järjekorralt viies ja võrreldes eelnevatest kursustest ka rohkearvulisem. Lisaks kõigele eelnevale, on Järva malevas võtta omad instruktorid, kellega koos kursus läbi viia. Nimelt on Järva malevas liikmeteid kelle igapäeva töö on seotud Eesti tervishoiusüsteemis või liikmed, kes on omandanud näiteks parameediku erialad Kaitseväes ja Kaitseliidus. Märkimist väärib, et neist osadel on saanud elukutse valikul inspiratsiooniks jaosanitari kursus.