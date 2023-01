XIII noorte laulu- ja tantsupidu «Püha on maa» leiab aset 30. juunist 2. juulini 2023 Tallinnas. XIII noorte laulupeo kunstiline juht on Pärt Uusberg, tantsupeo pealavastaja on Agne Kurrikoff-Herman ja rahvamuusikapeo üldjuht Juhan Uppin.