Sotsiaaldemokraadid tegid valimisnimekirjas muudatuse

„Otsustasin kandideerida, et anda noortele julgust ja teadmist, et nende hääl on oluline ja see tuleb kuuldavaks teha. Leian, et rohkem põlvkondadevahelist koostööd tehes, üksteist kuulates ja usaldades saame luua õiglase ja tugeva Eesti,“ sõnas Birgit Sitska lisades "Juba 7-aastaselt liitusin Kaitseliidu eriorganisatsiooniga Kodutütred, kuulusin aastaid Järvamaa noortekokku, töötasin Paide Noortekeskuses, panustasin aktiivselt Eesti Õpilasesinduste Liitu ja korraldasin aastaid Arvamusfestivali. Viljandi kultuuriakadeemiasse õppima asudes jätkasin Paidesse panustamist. Lõin Arvamusfestivalile lasteala, tänu millele jõudis festivali programmi neli arutelu 5.-7. klassi õpilaste poolt. Ma ei oleks täna see inimene kes ma olen, kui mul ei oleks olnud turvalist keskkonda, kus juba põhikoolis ennast teostada. Olen selle eest väga tänulik ja annan endast parima, et ka tulevased põlvkonnad seda kogeda saaksid."