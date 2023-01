Pillimängijad laagerdasid Türil

Kui suvel Tallinnas peetav XIII noorte laulu- ja tantsupeo «Püha on maa» eelproovid said selle nädala algusega õige hoo sisse, siis juba eelmisel nädalavahetusel kogunesid Türi kultuurikeskusse kümned puhkpillimängijad üle Eesti, et tutvuda peo repertuaariga ning saada lugusid läbi mängides aimu, kuidas repertuaar suvel laulukaare all kokku kõlama hakkab.