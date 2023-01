Võimekas rajatraktor tuli paidelastele suusaradu sisse ajama

Paide tehismaastiku üks eestvedajaid, Allan Palmiste, ütles, et seni ajas Ain Türner Paides suusaradu sisse mootorratta järel veetava neljarattalise lintidega rajamasinaga, kuid sel pole raskust rajapõhju tugevaks vormida. «Paide spordikeskuse soetatud PistenBully 100 teeb töö ära palju paremini ja lihtsama vaevaga. See on ka kasutajale mugavam, sest rajameister istub soojas kabiinis. Masin vormib valmis nii vabastiili- kui ka klassikarajad,» selgitas ta.