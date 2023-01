Väätsa vaateaknaid külastasid tuhanded inimesed

Väätsa rahvamaja juhataja Rait Pilipenko ütles, et neil oli küll ka tänavu üles seatud väike fotosilm, mis loendaks möödujaid, kuid kahjuks lakkas see mingil hetkel nendega koostöö tegemisest ning seetõttu ei oska ta täpset külastajate arvu öelda. "Aga ma ei usu, et see oleks väiksem olnud kui eelmisel aastal kui aknaid käis vaatamas ligi 15 000 inimest," lausus ta.