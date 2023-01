Kas Jakobson oli omaaegne iduettevõtja?

Kui kooliekskursioonid satuvad Kurgjale, tüürivad kirjandusõpetajad otsustavalt lapsed põllumajandustoast eemale: aega on sageli napilt ning ajaleht Sakala, Jakobsoni panus kooliharidusse, isamaalised kõned ja ärkamisaeg on need teemad, mis saavad õpilaste tähelepanu. „Aga see on vaid pool Jakobsonist. Kui mõelda, et siia pidi tulema piimandus- ja põllumajanduskool, siis tema fookus hakkas tegelikult koonduma Kurgjale. Me ju ei tea, kaua tal siis, kui eluaastaid oleks jagunud, toonastes oludes Sakalatki oleks lastud välja anda,” arutles C. R. Jakobsoni Talumuuseumi külastusjuht Anneli Siirak.