Kesk-Eesti ettevõtluskonverents keskendus kestlikule ettevõtlusele

SA Järvamaa ettevõtluskonsultant Lizanne Idavain vahendab, et erilise energiaga täitis saali Marek Strandberg, kes rääkis kliimamuutustega kaasnevast olukorrast meid ümbritsevas keskkonnas ja kaasnevatest muutustest meie iagpäevasel toidulaual.

Teaduspraktikuna tuntud Strandberg pakkus konverentsil osalejatele elamust "tuleviku leiva" näol, mille mõnest viilust saab täidetud terve päeva valguvajadus ning mis mõjutab aju signaale sedavõrd, et süües vaid paar viilu kaob söögiisu sootuks.

Ta rääkis lisaks uutele toodetele ka kogu tootmis- ja tarnimisprotsessi pidevast monitoorimisest, et olla tänases niinimetatud uues ajastus kohal, mitte kahjustada loodust ja teha koostööd eksportturgudega, kus on juba täna on rangelt reglementeeritud, milline peab olema kestlik tootmine.