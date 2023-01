Änari õnnetusega hävitati hulk elusid ja tekitati hiiglaslik liikluskahju

Eesti Liikluskindlustuse Fondi kommunikatsioonijuht Kati Varblane ütles Järva Teatajale, et konreetset juhtumit nad kommenteerida ei saa, küll selgitas ta, et üldjuhul auto juht vastutab enda tekitatud kahju eest oma süüst sõltumata. "Seega kui kohus leiab, et jalakäijale otsa sõitnud auto juht ei ole kriminaalkorras süüdi, siis ta on siiski tsiviilkorras vastutav," täpsustas ta. "Ta vastutab jalakäijale tekkinud kahju eest, kuna auto juht on suurema ohuallika valdaja. Jalakäijale kahju hüvitamisel arvestatakse tema enda osa õnnetuses või kahju suuruses."