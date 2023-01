Paide arsti mälestusteraamat avab ukse 19. sajandi väikelinna ellu

Huvitavaid lugusid, mida legendaarsest arstist tema kaasaegsed rääkinud on, on palju. Tunnustatud ja armastatud tohtri enda mälestustel põhinev uus eestikeelne raamat «Tema peab kasvama, mina kahanema» on olnud oodatud teos nii ajaloohuvilisest paidelase kui ka kirjandushuvilise raamaturiiulil. Raamatut andis oodata ligi viis aastat.