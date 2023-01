Järva-Jaani pritsimehed kustutavad tuld ka kinolinal

Järva-Jaani tuletõrjemuuseumi eestvedaja Tuve Kärner ütles, et kutse Ilmar Taska filmi «Kuulsuse narrid» võtetele said nad juba paar aastat tagasi. «Meid seovad varasemad linateosed ja eks filmitegijail oli teadmine, et Järva-Jaani muuseumis on vanaaegset filmi ajastuga kokku sobivat tuletõrjetehnikat,» selgitas ta.