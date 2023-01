"Käru Südamekodu on kohandanud end dementsussündroomiga klientide vajadustele vastavaks ning väärib igati tunnustust. Usume, et märgise andmine toob esile asutuse väärtused ning on seejuures ka eeskujuks kõigile teistele, kes pakuvad hoolt dementsusega inimestele," teatab kompententsikeskus.