Erakonna 125-liikmelist üldnimekirja juhib erakonna esimees, siseminister Lauri Läänemets, kes on ka Järva- ja Viljandimaa nimekirja liider.

Riigikogu liige Helmen Kütt Viljandimaalt on üldnimekirjas neljandal kohal. Järva- ja Viljandimaa number kolm on endine Paide linnapea, sotsiaaldemokraatide Järvamaa juht Eimar Veldre, kes suures nimekirjas on 31. kohal.