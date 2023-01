Eesti hetke menukamad poissmehed pidutsesid Türi-Allikul

Kaspar Rooni rääkis juba "Vallalise kaunitari" saates, et Türi on küll armas paik, kuid ta sooviks sealt edasi liikuda Tallinnasse, et seal massööri tööga tuntust koguda ja uusi kliente leida. Nüüd ongi ta sealmaal, et tõmbab Türil teenuste pakkumisega otsad kokku ning liigub edasi elama ja töötama Tallinnasse. Menukas telesaade oli talle sel teel heaks hüppelauaks.